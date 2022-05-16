电竞酒店向未成年人提供上网服务被判公开道歉 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

电竞酒店作为一个新兴业态，到底是酒店，还是属于互联网上网服务营业场所？5月12日，宿迁市中级人民法院开庭审理一起民事公益诉讼案，当场宣判宿迁一家电竞酒店禁止向未成年人提供上网服务，并于判决生效之日起十日内在国家级媒体公开向社会公众书面赔礼道歉。据介绍，这是全国首例电竞酒店违规接纳未成年人提供上网服务民事公益诉讼案。 2021年4月，宿迁市宿城区人民检察院在履职中发现，有学生经常去电竞酒店上网。检察机关启动调查后发现，不少电竞酒店提供与网吧同等配置的上网服务，吸引了不少未成年人前往。 在当天的庭审中，检察机关提供的证据显示，某电竞酒店的企业登记表中“许可经营”项目并不包含互联网上网服务，但其门牌上清晰标明服务范围包括“上网住宿餐饮”。在美团的营销广告中，该电竞酒店也宣传是“依托于电竞游戏的新型酒店，不仅享受媲美网吧的高品质电竞服务，还可以拥有住酒店的舒适体验”。不少消费者重点评价了电脑配置、网速等。 宿迁检察机关认为，某酒店长期随意接纳未成年人上网，被训诫后仍采用不登记等规避手段违规为未成年人提供上网服务，构成侵权，损害社会公共利益。 法院查明，2021年3月27日，某酒店在未办理《网络…