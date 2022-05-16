上海始发航班开始恢复 浦东机场货运量显著上升 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网5月16日讯 5月13日，民航局召开民航航班正常和服务质量工作会暨雷雨季节运行保障工作部署会。会议中强调，各单位要在确保飞行安全的基础上，积极采取有效措施，尽量满足航空公司的经营需要，做到“应飞尽飞”。 统计数据显示，进入5月份以来，上海浦东机场货邮吞吐量持续回升，5月1日至12日，浦东机场日均保障货运航班118架次，日均货运量5300吨以上，比4月同期分别提高了37.02％和64.65％。5月12日当天保障货班起降144架次、货邮6212吨，均回升至4月以来的阶段新高。 吉祥航空表示，吉祥航空将于5月16日起恢复HO1145/46上海浦东－福建龙岩往返航班。这是上海全域静态管理以来，吉祥航空恢复的首个上海始发国内定期客运航班。在恢复初期，该航班每周执行三班，逢每周一、三、日执行；自6月起吉祥航空计划加密该航班至每周四班、逢每周一、三、五、日执行。航班使用空客A320系列飞机执飞，广大旅客可通过吉祥航空官方APP等渠道直接购票。 春秋航空将于5月18日恢复上海往返昆明航班，目前暂定每天一班，上海至昆明航班号为9C7269，上海浦东机场起飞时间为14时35分，到达时间为18时。昆明…