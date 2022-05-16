文旅部：一旦出现疫情 立即全面排查滞留游客 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

文化和旅游部近日印发《关于进一步做好当前文化和旅游行业疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），要求各级文化和旅游行政部门统一思想认识，坚定抗疫决心；紧盯重点关键，严格防控措施；完善应急机制，强化协同联动；加强监测预警，做好宣传引导，从严从实抓好文化和旅游行业疫情防控工作。 《通知》明确，各地要因时因势对防控措施不断优化升级，进一步抓好A级旅游景区疫情防控。严格落实门票预约制度，严格落实进景区景点前扫码登记、测体温等要求，督促游客执行好防控措施。 要进一步抓好旅行社和在线旅游企业疫情防控。严格执行旅行社及在线旅游企业不得经营出入境团队旅游及“机票＋酒店”业务，严格实施跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务。 要进一步抓好文化和旅游行业室内场所疫情防控。一旦出现疫情，涉疫各省（区、市）要立即全面排查滞留游客，会同相关方面妥善处置，防止疫情外溢。各地要运用好旅游防疫热点预报机制，指导相关地区提前谋划部署疫情防控相关工作。 （记者 吴薇） 编辑：阳