海南：着力把安居房打造成海南自贸港特色住房制度压舱石_政务_澎湃新闻-The Paper

5月16日，《海南省人民政府办公厅关于完善海南自由贸易港住房保障体系的指导意见》（以下简称《指导意见》）政策解读新闻发布会在海口召开，记者从会上获悉，海南将积极推进住房供给侧结构性改革，持续增加保障性住房供给，加大安居房供给力度，逐步实现安居房供应量不低于新增住房供应总量的60%，大幅提升住房保障能力，解决好本地居民家庭和引进人才的基本住房需求。 据介绍，根据海南自由贸易港住房保障体系设计，未来海南将构建以安居房、保障性租赁住房、公租房为主体的城镇住房保障体系，加大安居房、保障性租赁住房、公租房等三类保障性住房供给。 安居房是配售型保障性住房，主要面向符合无房或者家庭人均住房建筑面积达不到当地平均水平等条件的本地居民家庭和引进人才销售，其套型建筑面积以100平方米以下中小套型为主，每平方米销售均价按照项目所在市县上一年度城镇居民家庭房价收入比不超过10倍确定，或者不高于所在市县上一年度市场化商品住房销售均价的60%。符合市县申购条件，具有一定经济能力但是又买不起市场化商品住房的本地居民和引进人才，将来可以通过购买安居房获得产权式住房保障。 保障性租赁住房是配租型保障性住房，主要面向新市…