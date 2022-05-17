海南推进“旅游+”新业态发展 近4年实现旅游总收入超4000亿元 亚汇网

中新网 海口5月17日电 (记者 张茜翼)海南省旅游和文化广电体育厅副厅长王忠云17日在海南对外开放和国际旅游消费中心建设专场新闻发布会上介绍，海南围绕国际旅游消费中心建设，推进“旅游+”新业态发展。2018年以来累计接待国内外游客3.05亿人次，实现旅游总收入4265.17亿元。 2021年，海南全省接待国内外游客8100.43万人次，恢复至2019年97.5%；旅游总收入1384.34亿元，较2019年增长30.9%。 王忠云说，未来海南将在“处处有旅游、时时可旅游、行行加旅游、人人享旅游”上下功夫，推进“旅游+消费”“旅游+工业”“旅游+农业”“旅游+会展”“旅游+体育”“旅游+医疗”“旅游+康养”等新业态；重点擦亮用好四张旅游文化名片，弘扬发展黎苗文化、琼剧、华侨文化以及以东坡文化为代表的历史文化遗存，推动其与旅游融合发展，培育一批精品景区、研学产品和旅游线路。 今后，海南将积极引进国内外知名酒店、主题乐园等旅游品牌，探索制定具有海南特色的旅游服务标准，针对境外重点客源地开展线上线下推广活动，与世界旅游组织、头部旅游企业、国际大型演艺机构、国际体育机构等国际组织开展合作交流。 …