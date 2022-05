近日,一则“95后小伙花120万开免费 养老 院”的新闻引发热议,有网友留言“我也想预订一间”。小伙名叫樊金林,25岁,目前 经营 四家养老机构。他表示,免费养老院现已“工装”结束,他计划投资120万元,让老人们免费入住,但要配合拍视频,流量收益将用在养老院经营上,如果日后收益不足,就用其他养老机构的盈利先填补上。樊金林表示,免费养老院计划招收的老人是有代表性的,希望能在社会上唤醒大家的孝心。他认为,养老院不应该是暮气沉沉的,他会把吉他、PS、煮咖啡等年轻人玩的东西也教给老人,他希望打造一个符合当代年轻人养老观念的养老院,能和老闺蜜一起吃烧烤、玩游戏、 旅行 ,让大家敢老去。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is