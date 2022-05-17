疫情下困扰旅游业的难题：没有决策依据 我是加大投入还是继续“猫冬”？许义露营文旅旅行社

经济观察网 记者 叶心冉 5月19日的“中国旅游日”即将到来，疫情较为平稳的多省发布了多项旅游优惠措施和惠民活动。例如，广东各地将推出包括发放文旅消费券、景区门票优惠打折、公益性文艺等；5月至6月，新疆各地州将开展266项文旅活动，同时推出284项旅游优惠政策等。此前，包括福建、海南、吉林、新疆等多地也已发布了多项纾困政策，扶持旅游业恢复。 “中国旅游日”即将来临，同时端午节、暑期临近，实际上，当下这个节点，对很多文旅从业者来说很是关键。 在经历上半年疫情反复的侵扰下，暑假成了文旅企业非常重视的“回血期”。但是，经历了近三年行业起伏的情况下，此番是提前增加投入、做好交付准备，还是继续“猫冬”，等待真正春暖花开的那一刻，他们迫切需要一些参考信号。 缺乏完整周期和决策依据 文旅行业的难显而易见，但是究竟难在何处？从采访来看，最大的难并非是无客源、无生意，难是难在不确定性。 谱见文旅创始人、《新旅游》作者许义今年2月份在进行国内旅游企业调研的时候，很多企业创始人均向其表示，坚持到6月，如果暑期不能正常开展业务，坚持不下去了。许义表示，一家旅行公司在连续三年没有经营环境的情况下，很难活下去。…