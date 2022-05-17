观点网讯： 5月16日，佛山顺德挂牌1宗商住地，地块编号165072-001，起始价约5.7亿元，楼面起价6100元/平方米。 观点新媒体了解到，该宗地为佛山市顺德区伦教街道旧广珠路以东、顺德水道以南地块，出让面积约3.12万平方米，用途为城镇住宅兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地，规划容积率高于1.0且不高于3.0，建筑密度不高于30%，绿地率不低于25%。 根据出让要求，本次出让计收出让金的地下停车位建筑面积不高于2.93万平方米，须集中连片设置约3738平方米用地为开放绿地，不计入地块绿地率；本宗地块设有保密底价。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://www.cjz.vip/278335561.html 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： ht…