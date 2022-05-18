服务业惨淡 许舒博：4、5月业绩平均衰退5成

【大纪元2022年05月18日讯】（大纪元记者徐翠玲台湾台北报导）疫情飙升连6天确诊人数破6万。全国商总理事长 许舒博 18日指出，许多业者反映这波影响比去年三级警戒时期更惨，今年4、5月业绩较3月前平均掉5成以上，其中旅行业和游览车业业绩急速下降9成甚至归零，观光产业受创严重，呼吁政府纾困要能及时到位，协助 服务业 度过疫情难关。 许舒博 表示，疫情快速升温， 服务业 再拉警报，餐饮旅馆产业首当其冲。根据劳动部16日公布最新企业实施无薪假统计资料，目前有2,369家、15,013人实施无薪假，是一个半月以来高点；一周之内增加83家、624人，其中有多家小型住宿餐饮业曾在去年实施无薪假，今年又回锅实施，显示这波疫情已开始冲击餐饮住宿业。 他说，为了解近日疫情升温对服务业所造成的影响，抽样调查过往重灾区服务产业，包括餐饮、旅馆、旅行、游览车、会展及商圈等，发现4、5月确诊人数一路攀升后，业绩较3月疫情相对稳定前，平均掉了5成以上，其中旅行业和游览车业因疫苗三剂令规定，业绩急速下降9成，甚至归零，观光产业受创严重。 他提到，经济部近日推出餐饮业补助方案，提供餐饮业者最高10万元行销费用，立…