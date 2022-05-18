携程即将发布商旅白皮书 解密新商旅时代“高质量出差”携程疫情_新浪科技_新浪网

近七成企业对员工“混合商旅”表示支持；近九成的商旅人士入住酒店时会关注环保举措践行低碳出行…… 2021年，伴随数字化发展浪潮，商旅行业也迎来全新的发展机遇。在此背景下，5月25日，携程即将发布《2021-2022年商旅管理市场白皮书》，对“数字差旅新纪元”做出全新解读。 据了解，今年已是携程商旅连续第七年发布行业白皮书。本次白皮书延续了携程商旅在2021年全新品牌升级的关键步伐，用“新”作为贯穿主线，通过全球商旅市场的“新”趋势，企业差旅管理方面的“新”步伐，出差人士的“新”偏好等视角为大众带来全新的解读。 近六成商务人士在政策范围内选择继续出差 疫情对商旅人士的出行有哪些影响？根据携程商旅白皮书显示，2021年疫情常态化防控形势下，仍有超五成企业员工表示差旅量同比有所增加。偶发疫情也会导致差旅计划不确定性加大，根据调研显示，从出差前、中、后来看，疫情相关因素仍然是困扰差旅侠的首位，比如担心目的地疫情风险状况、出差返回后是否需要隔离等，但影响程度相较于往年有所下降，主要源于接种疫苗、防疫经验积累等。当目的地发生疫情时，近六成商旅人士表示，会在公司规定的基础上了解目的地相关政策，情况允…