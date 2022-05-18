天津新政：无房不论户籍均可申请 商办科研用房可改保租房-新闻频道-和讯网

中华网财经5月18日讯：据天津市人民政府官网消息，天津市人民政府办公厅印发《天津市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知》（简称：通知）。 《通知》指出，为进一步加快推进本市保障性租赁住房发展，完善住房保障体系，按照《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）精神，结合实际，制定本实施方案。坚持以人民为中心，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，突出住房的民生属性，以完善本市住房市场体系和住房保障体系为目标，创新发展模式，扩大保障性租赁住房供给，着力缓解住房租赁市场结构性供给不足。到“十四五”时期末，基本建成多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，有效解决大城市住房突出问题，不断满足人民群众合理的住房需求。 《通知》提及基础制度方面，一要加强顶层设计，科学确定目标；二要明确保障对象，促进供需适配保障性租赁住房主要解决新市民、青年人等群体的住房困难问题， 本市户籍在租住区无自有住房和非本市户籍在津正式就业且在租住区无自有住房的均可申请 ，重点保障环卫、公交、快递、家政等从事基本公共服务的群体。 三要严格建设标准，提高居住品质， 保障性租赁住房分为宿舍型和…