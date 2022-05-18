2022年“中国旅游日” 一起看直播 “云”旅游 — 中华人民共和国驻新加坡共和国大使馆

5月19日是“中国旅游日”。驻新加坡使馆邀请您一起参加“感悟中华文化，享受美好旅程”24小时全球直播活动，一起诗意游中国，美食品中国，演艺看中国，全方位、全视角了解中国。 直播活动将于北京时间5月19日9:00至5月20日9:00在中国文化优兔和脸谱账号同步进行。快来加入这场美丽“云”游之旅吧！ 直播观看地址： 中国文化Youtube： https://www.youtube.com/ChinaCultureOrg 中国文化Facebook: https://www.facebook.com/chinacultureorg 重点节目推荐，欢迎届时收看！ “熊猫王国”卧龙自然保护区 在成都阿坝州汶川县，坐落着独特的“熊猫王国”——卧龙自然保护区。这里是以保护大熊猫等珍稀野生动植物和高山森林生态系统为主的综合性国家级自然保护区，“国宝”大熊猫等珍稀野生动植物栖息于此。自1963年起，这片土地就承担了保护大熊猫的使命，是中国最早建立的大熊猫自然保护区，2006年被列入世界自然遗产名录。让我们一起跟随镜头，探寻大熊猫栖息地。 直播时间：北京时间5月19日09:00 本节目由四川省文化和旅游厅提…