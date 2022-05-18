山东：恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 – 品橙旅游

5月18日，山东省文化和旅游厅发布《关于恢复旅行社和在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知》，通知内容如下： 关于恢复旅行社和在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知 各市文化和旅游局: 近日，我省疫情防控中、高风险区清零，全域均为低风险地区。按照《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游工作的通知》相关要求，经综合研判决定，即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 各旅行社和在线旅游企业，要加强疫情风险研判，及时掌握旅游目的地和客源地疫情形势，不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队。要按照“谁组织、谁管理、谁负责”的原则，从严做好游客招徕、组织、接待、游览等环节疫情防控工作，严格查验旅游团队导游、司机、游客48小时核酸检测阴性证明。要控制旅游团队规模，小团化、分散化组团，提醒游客做好个人防护，让安全出游、绿色出游、文明出游成为行动自觉。 山东省文化和旅游厅 2022年5月18日 原题 ：《山东恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务》） 转载请注明： 品橙旅游 » 山东：恢复跨省团队旅游及…