天津：保障性租赁住房承租人申领居住证后，享受积分落户政策

记者 刘畅 5月18日，天津市人民政府办公厅发布《关于印发天津市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知》。其中提到，符合天津市租房提取住房公积金政策规定的保障性租赁住房承租人，可以提取住房公积金支付房租；保障性租赁住房承租人申领天津市居住证后，结合其租赁的保障性住房所在区有关规定享受子女义务教育、就业、社会保险、公共卫生、计划生育、证照办理、社区事务、科技申报、职业资格评定、评选表彰等天津市基本公共服务，并按照《天津市居住证管理办法》享受积分落户政策。 天津明确，保障性租赁住房主要解决新市民、青年人等群体的住房困难问题，天津市户籍在租住区无自有住房和非天津市户籍在津正式就业且在租住区无自有住房的均可申请，重点保障环卫、公交、快递、家政等从事基本公共服务的群体。各区负责组织保障对象资格认定工作并根据本区保障对象的需求，开展保障性租赁住房建设和房源筹集。 保障性租赁住房分为宿舍型和住宅型，宿舍型人均使用面积不少于5平方米；住宅型以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，可适当配置三居室，建筑面积不超过100平方米。面向本单位职工或特定对象出租的保障性租赁住房，户型标准可以结合实际需求适当调整。…