海南三亚整合多资源优势——打造国际旅游消费标杆露营度假海南三亚三亚旅游三亚市_手机网易网

“山海互动”推出30条自驾游线路、百家酒店推出千元以下酒店套餐、景区景点五折门票优惠畅享 三亚 风光。5月份，海南省三亚市推出的 旅游 特惠活动计划让三亚旅游市场逐渐升温，让全民尽享实惠、畅游三亚。 在三亚中央商务区放眼远眺，碧海蓝天，一艘艘游艇如同烟花绽放般在海面四散游弋，从母港驶出开往大海深处。随着亲海旅游的兴起，特别是游艇出海价格的降低，三亚的游艇出海日益成为众多游客旅游的重点，更多普通游客把游艇旅游作为来三亚旅游 度假 的首选。作为国际知名旅游度假胜地，三亚市全域旅游为来自全球的游客提供了“吃住行游购娱”的全套旅游体验。 近年来，三亚市大力提升旅游消费吸引力，发挥文旅产业引领国际旅游消费中心建设功能，积极挖掘和整合文化、科技、体育、赛事、会展等资源，加快发展全域旅游、全时旅游，着力打造国际旅游胜地。2021年，三亚努力克服疫情影响，全市接待过夜游客2162万人次，同比增长19.7%，旅游总收入747亿元，同比增长65.2%，基本恢复至2019年水平。 “我们的 露营 项目4月30日正式开营，有40余顶天幕与帐篷，‘五一’期间尽管受降雨影响，日均接待量仍近千人次，主要以本地亲子家…