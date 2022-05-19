同程Q1交易额达324亿元 恢复至疫情前九成水平客源旅行额达旅游_手机网易网

同程Q1交易额达324亿元 恢复至疫情前九成水平 2022-05-19 18:28:26 广东 21世纪经济报道 0 人跟贴 灵活应对市场变化。 21世纪经济报道记者 高江虹 实习生黄双偎 北京报道 5月19日，同程 旅行 （0780.HK）发布第一季度业绩报告。报告显示，同程第一季度实现营收17.2亿元，同比增长6.5%，达到疫情前2019年同期的96.3%；一季度交易额324亿元，达到疫情前2019年同期的90.3%；经调整净利润为2.4亿元。 相比较正在亏损的同行，同程旅行还能获取逾2亿利润，得益于其灵活应对市场变化。一季度前两个月，国内疫情防控形势趋稳，春节及节后旅行市场出现强劲的恢复态势。同程果断增加品牌营销和市场投放，抢占增量市场。但3月以来，上海、北京等一线城市相继出现新一轮疫情，国内 旅游 市场的恢复势头受到明显的抑制。同程随之调整市场策略，收缩各项成本投入。 据介绍，面对不稳定的国内环境，同程推出下沉市场战略、品牌化战略等五大战略，增强其抗风险能力。自疫情暴发以来，下沉市场热度居高不下，同程打出下沉市场战略，通过线下强推、“盲盒营销”等方式抢占三四线城市的潜在消费者。…