常州公安“常安联盟”社会动员平台上线-新华网

出租车、网约车司机、快递外卖小哥、物业保安、保洁员，旅馆、药店、便利店营业员……这些千家万户都离不开的群体，将被招募为“常安联盟”志愿者，纳入社会动员平台统一管理，开展治安巡逻、纠纷调处、反诈宣传、禁毒宣传、文明交通、网络安全、巡江护河、违法犯罪线索举报等平安创建活动。 5月19日，随着社会动员平台“常安联盟”上线，江苏常州市公安局正式启动建设“常安联盟”社会动员体系。今后，只要大家动动手指头，关注“常州公安微警务”微信公众号，通过“常安联盟”端口进行注册，任何群体任何人都可以成为“常安联盟”的志愿者，参与到公安工作和平安建设中。 在当天召开的“常安联盟”社会动员体系建设动员部署会上，常州市公安局新闻宣传中心负责人表示，“常安联盟”社会动员体系建设是推进社会治理体系和治理能力现代化的一项探索工程，是移动互联网时代维护社会安全稳定的新手段、新路径。 近年来，常州市公安局依托“常州公安微警务”微信公众号，常态化高频率征集线索、精准推送信息，设置“交通违法随手拍”“文明养犬”“反诈超市”“全城缉凶”等栏目，在服务公安实战方面取得了初步成效。线下，常州公安社会动员体验中心组织保安员、保洁员、快…