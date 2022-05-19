旅游平台_旅游_西藏豪坤置业有限公司万商会员集客

|单价：||面议| |起订：| |供货总量：| |发货期限：||自买家付款之日起 天内发货| |所在地：||西藏| |有效期至：||2032-05-19| |最后更新：||2022-05-19 17:16| |浏览次数：||0| 12-2月进入西藏的冬天，下雪的时候不太冷，融雪的时候特别冷，白天太阳暖和，平均温度10度左右，穿羽绒服就可以了，尽量不要晚上出行。在藏区饮食应选择高热量易消化食物，不可暴饮暴食，晚餐时尤应注意不可过量，以免增加胃肠负担，使心肺受压，造成胸闷心慌.初入高原的人，睡眠时可采用半卧位，以减轻心肺负担!藏族同胞对狗很爱护，不能真正的暴打它！西藏的野狗很多，要注意防范，防范的方法：弯腰装着捡石头吓唬.心态：心情上要相对放松，不要过分紧张和兴奋在入藏前个星期可以适当服用红景天！ 我们推荐旅游平台 3-4月天气：以晴天为主，偶尔会下雨但是很多地区早晚温差比较大，局部10-25度左右。建议带上长衣、长裤、冲锋衣等！5-8月天气：以晴天为主，偶尔会下雨，防晒霜一定要高倍，平均气温20度左右，早晚温差较大！9月天气：晴天比较多，高海拔偶尔下雪，局部0-22度左右，建议带长袖、长…