新京报 好新闻，无止境

今年5月以来，重点城市在保障性租赁住房领域不断发力，通过新建、盘活存量的方式增加保障性租赁房源的供给。与此同时，这些城市也在不断完善租赁市场的监管体系，保障租赁双方权益，推动整体住房租赁市场的规范化发展。 对此，有业内人士表示，未来，我国住房租赁市场供给结构将逐步优化，租金水平也将更为平稳。 租购联动，“长沙方案”增加租赁房源 5月11日，长沙市培育和发展住房租赁市场工作领导小组印发《关于推进长沙市租赁住房多主体供给多渠道保障盘活存量房的试点实施方案》（简称《方案》），其中的亮点在于，纳入试点的存量房，将不再纳入家庭住房套数计算，这也是国内首次试点。此举意味着，只要业主把房子交给政府指定的住房租赁企业并签订十年的租赁托管合同，那么，业主就可以再买一套房，不受限购政策的限制。 此次长沙新政出台后，颇受业内外关注。ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然分析指出，《方案》的出台，不仅是对“房地产发展新模式”的探索，也是对保障性租赁住房发展建设过程中“因城施策”方针的具体落实，将通过全面打通新房、二手房、租赁住房市场“通道”，调动长沙整体房地产市场的积极性。 值得一提的是，《方案》提到，长沙按照…