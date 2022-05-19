旅游、艺术与文化部与交通部合作 推游客交通优惠票中國報

旅游、艺术与文化部与交通部合作 推游客交通优惠票 （马六甲19日讯）旅游、艺术与文化部副部长拿督斯里山达拉说，该部将与交通部合作，推出符合旅游经济效益的游客交通优惠票，包括航班机票和火车票。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 他说，要加大我国旅游领域的经济效益力度，有必要推出旅游配套和其他方面的优惠，如机票、火车票和通过交通部与航空公司洽商增加航班，这是吸引更多外国游客到访的措施之一。 “我国重开国门和开放旅游业后，至上周迎来约50万人次外国游客，预计到了12月会有200万人次外国游客到访，也有可能会达到500万人次。” 他说，为了迎合庞大的游客需求，并让我国旅游领域和旅游经济回到疫情前水平，与交通部协调配合推出优惠票是最好的方式之一。 山达拉今日出席“国家文化艺术基础发展”工作坊后的记者会，这么说。在场的有国家文化艺术总监艾米拉。 他说，各州都有各自的传统习俗和艺术文化，就似马六甲的峇峇娘惹、马六甲王朝和葡萄牙文化、柔佛传统乐器和马来歌诗、舞蹈等。 “我们必须推广这类文化艺术，因为它不仅反映出人们数千年来的生活模式和习俗，更是珍贵和具有非常高价值的文化传承。” …