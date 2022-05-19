博罗：推动“文化+旅游+科技+创新”融合发展

5月18日，在惠州市文化广电旅游体育局的指导下，由中共博罗县委宣传部和博罗县文化广电旅游体育局共同主办的2022年“5·18国际博物馆日”和“5·19中国旅游日”博罗系列活动暨博罗文旅创投大赛和博罗文旅嘉年华启动仪式活动，在五矿˙哈施塔特旅游小镇顺利举行。 据悉，近年来，博罗围绕县委、县政府关于“一带一圈一区”的决策部署，充分发挥交通区位、历史文化、生态环境和资源禀赋四大优势，按照“以文塑旅、以旅彰文”、“宜融则融，能融尽融”的发展思路，深度挖掘文旅资源，大力推进文化和旅游的深度融合，不断擦亮博罗文旅名片，推进形成了“旅游+文化、体育、农业、教育”等产业融合发展的全域旅游发展模式，全县文旅产业在新的起点上实现了新发展。 今年“国际博物馆日”和“中国旅游日”的活动主题分别是“博物馆的力量”以及“感悟中华文化，享受美好旅程”。博罗今年的文旅嘉年华活动围绕着这两大主题开展。活动现场正式发布了博罗全域旅游手绘地图。同时，《古人带你游博罗》H5创意动画以及《百草精灵云游博罗H5小游戏》也正式上线。葛洪、鲍姑、王大仙、苏东坡、湛若水等历史名人来“带货”。葛洪道法自然之旅、鲍姑山水田园之旅、黄大仙纵…