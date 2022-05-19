携程：”中国旅游日“ 平台用户访问量上涨近40%

【品橙旅游】今年5月19日是第12个中国旅游日。在低沉数月的旅游市场，旅游日的到来为旅游人们注入活力——在线旅行服务平台、目的地政府、酒店景区等旅游商家一一出招，积累用户疫后出游潜力。 洞察用户疫后出行需求 携程平台推中国旅游日线上专场 携程数据显示，随着全国多地疫情渐趋平稳，低风险地区覆盖面进一步扩大，用户出游欲望也获得显著提升。近一周，携程平台用户访问量较4月同期拉升近40%。体现在订单数据上，则尤以省内游更获用户偏爱。在江苏省、云南省，近五日省内游预订人次环比增长逾30%。 据了解，为响应文旅部发起的中国旅游日活动倡议,携程平台就在洞察上述用户出行需求的基础上，推出了“好价游神州，旅途遇见爱”专题活动，囊括专属活动会场、BOSS直播专场等一系列线上营销举措，从视觉到听觉全方位触及用户，激发出游灵感。 在5月18日晚举行的携程BOSS直播中国旅游日专场中，就获得了超过430万用户关注。据悉，本次专场直播为契合今年中国旅游日的主题“感悟中华文化，享受美好旅程”，为让用户深入感受祖国山河之美，特地从选品上就覆盖了全国数十个省份、近30个热门目的地的近百件优质旅游产品，将三亚的海景、丽江…