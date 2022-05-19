上线健身、做菜直播 高星酒店自救不止于外卖外卖健身酒店_手机网易网

上线健身、做菜直播 高星酒店自救不止于外卖 2022-05-19 23:56:04 北京 北京商报 0 人跟贴 北京堂食暂停后，北京高星级 酒店 没有躺平， 外卖 、社区团购、写字楼订餐之外，更发挥优势，上线 健身 、做菜直播等增强老客户黏性、储备新客户流量。外卖短期内虽然无法完全缓解当下各酒店所面临的经营压力，但足以让大家看到看似高冷的北京高星级酒店的韧性。 内外兼顾 “涉猎”新套餐 早上6点，北京嘉里大酒店行政总厨叶汉围就已经忙碌起来。“每天早起我们要为酒店的长住客人准备早餐，例如炒面、包子、粥、油条等，客人会到餐厅从菜单上选择想吃的美食，打包带回房间。”说完，叶汉围又低下头忙着把做好的餐食放进饭盒中。 只见刚把打包好的早餐交给工作人员后的叶汉围再次回到了厨房。“上午10点多，早餐部分结束之后，差不多就到了继续准备午餐外卖的时候了。” 叶汉围说道，“我们在外卖商城上线了很多种套餐，包括传统的京鸭缘烤鸭，粤式美味煲仔菜，西式煎牛排、意面，东南亚特色风味的海南鸡饭等。等客人下单之后，我们就会根据客人的要求做好相应的菜品，装到餐盒里，后面再由服务员单独做外卖的打包。”