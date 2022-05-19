中国旅游日全国推出6大类近5000条旅游惠民措施 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网5月19日讯 记者从文化和旅游部获悉，5月19日，2022年“中国旅游日”主会场活动在线上举办。今年的“中国旅游日”以“感悟中华文化 享受美好旅程”为主题，主会场活动选址平遥历史文化名城，全国各地广泛联动、线上线下共同发力，推出一系列内容丰富、形式多样的旅游产品和服务、推介展示活动，共推出6大类近5000条旅游惠民措施，吸引广大群众开启新的旅程、领略大好河山、感悟文化之美。文化和旅游部党组书记、部长胡和平，山西省委书记林武线上出席活动并讲话。 胡和平指出，举办“中国旅游日”活动是深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述、考察调研山西重要指示精神的具体举措，旨在坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合发展。当前，文化和旅游行业恢复发展仍面临不少困难，要正视困难挑战，保持战略定力，坚定必胜信心。要着力发展大众旅游，推出更多定制化旅游产品、旅游线路，开发体验性、互动性强的旅游项目，坚持旅游为民、旅游惠民。要着力打造智慧旅游，推进“上云用数赋智”行动计划，加快建设智慧景区、智能化旅游服务系统，让游客享受更优质、便捷的服务。要着力倡导文明旅游，围…