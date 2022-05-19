法官专业解读：旅游开心一时爽 风险意识不可忘 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

“生活不只有眼前的苟且，还有诗和远方。”新冠疫情让许多人的旅游计划都泡了汤，虽然无法完成计划中的行程，但是梦想还是可以有的。5月19日是中国旅游日，让我们在共同遵守防疫要求、携手攻克疫情难关的同时，通过生动的案例来补习一些旅游法律小知识吧。 老年人签约需谨慎，莫忘审查对方权限 20位老年人与张女士协商组团旅游事宜，张女士负责安排签订合同及对接，于老先生作为老年人团体的代表，通过微信转账向张女士交付旅游费用。后收到旅行社发送的电子合同，因参团人员变动多次发生修改，旅行社数次向其发送的电子合同均带有合同专用章，于老先生代表20人签字予以确认。合同对签约双方、旅游产品名称、旅游日期、旅游费用等进行约定，并附有游客身份信息和旅游行程单。后因疫情未能出行，于老先生与张女士沟通退款事宜，张女士以公司未向其退款为由拒绝退还，20位老人分别诉至法院，要求旅行社退还旅游费用1810元。 涉案旅行社辩称，张女士并非其员工，与于老先生沟通签约并非经其授权履行的职务行为，张女士无权代理及收取旅游费用。 法院经审理认为，于老先生所代表的20位老年人向张女士支付旅游费用及多次修改合同后，均及时收到电子合同，合同均…