到2023年中国红色旅游市场规模有望接近万亿 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

为感悟时代进步和历史变迁，从革命精神中汲取奋进力量，全国多地推出“喜迎二十大”主题红色旅游线路，掀起红色旅游又一高潮。围绕“缅怀革命先烈、赓续红色血脉、传承红色基因、见证时代进步”主题，江苏省近日推出20条“喜迎二十大 见证新江苏”红色旅游精品线路，将江苏省内众多红色资源和特色旅游景点串联成线，充分展示中国共产党带领人民的奋进历程。 党的十八大以来，习近平总书记在地方考察时多次瞻仰革命圣地、红色旧址和革命历史纪念场所，缅怀革命先烈，赓续精神血脉。2021年，中国共产党建党100周年，红色旅游热度更高，旅游人群呈现出年轻化、家庭化等新变化。《“十四五”旅游业发展规划》在构建旅游空间新格局、丰富优质旅游产品供给体系、提升旅游消费服务等篇章中，对红色旅游有重要阐述。作为我国旅游业中重要的一支，红色旅游在涵养民族精神、带动地方发展等方面发挥着日益重要的作用。 红色文化更入心 党的十八大以来，习近平总书记高度重视红色资源的保护、管理和运用，反复强调用好红色资源、传承好红色基因。2018年发布的《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022年）的意见》指出：“革命文物凝结着中国共产党的光荣历史…