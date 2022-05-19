65.3％受访者希望云旅游避免过度美化滤镜 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

网络技术的发展使云旅游成为可能，不少人通过云旅游的方式看遍了祖国的大好河山，了解了传统文化的多彩魅力。在中国旅游日前夕，中国青年报社社会调查中心联合问卷网 发布的一项有2085名受访者参与的调查显示，存在“过度美化之嫌”“不真实”是受访者认为云旅游存在的主要问题。对此，65 . 3％的受访者希望云旅游避免过度美化滤镜，保持真实自然，62 . 3％的受访者认为应加强技术支持，丰富视觉体验。通过云旅游，有84 . 4％的受访者想在疫情后来一场实地旅行。 云旅游的主要问题，受访者认为是存在过度美化之嫌、不真实 在南京工作的90后吴铭今年“五一”假期没能外出游玩，却在“云上”看了不少风景。“我在网上看了博主的自驾游视频，游览了祖国的西部地区，看到了平时没见过的风景”。吴铭觉得，现在云上游览十分方便，通过博主的视角就可以一饱眼福。但他觉得云上游览也存在一些问题，比如只能跟随博主的镜头，观看视角有限。另外视频的真实性也很难判断，“有的博主为了流量，可能会故意美化场景，或者通过移花接木的方式进行拼接整合”。 北京某高校研究生刘浩觉得旅游最重要的是有代入感、沉浸感，而现在的云旅游方式还很难做到这一点，…