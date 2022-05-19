“旅游＋体育”在新疆博湖县为什么火？_财经贝EHZ

通讯员年磊郭玉顺侯文筱科技日报记者朱彤 微风轻拂，奔跑在洁白细腻的沙滩上，球员们个个生龙活虎，挑球、胸部停球、抽射……一个个精彩的动作令人目不暇接，为夏日的博斯腾湖带来了激情活力。 5月18日，中国旅游日前夕，在新疆博湖县博斯腾湖大河口景区，一场场精彩绝伦的沙滩足球、沙滩排球表演赛激情上演，吸引了众多游客驻足观看。 近年来，博湖县旅游业敏锐地嗅到了体育事业的发展机遇，在体育元素的加持下，一幅体育+旅游的美好画卷已徐徐展开。 博湖县深入实施全域旅游发展战略，充分挖掘地理环境优势，加快体育+旅游产业融合，依托丰富的自然资源，积极发挥资源特色，开展了一系列体育赛事和文化节会，全方位宣传推介博湖的旅游特色和历史文化，为打造宜居、宜业、宜游的美丽新博湖奠定了坚实基础。 ‘体育+旅游’让原本只是观光的旅游变成以运动体验为主的活动，比如马拉松、水上自行车赛、沙漠越野等赛事项目，让游客每一次的体验都会不一样，他们每年都可能前往同一个地方体验，因而，体育旅游是一种多次、重复、渐进的体验，能对游客产生更大的黏性，对当地则带来可观的经济效益和社会效益。博湖县文化体育广播电视和旅游局党组书记战立军表示。 在博…