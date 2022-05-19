天津：重点保障基本公共服务群体 获居住证后可享积分落户政策租赁住房天津市开发区

日前，天津印发《天津市加快发展保障性租赁住房实施方案》，对完善天津住房市场体系和住房保障体系提出了具体目标任务和实施规划。 根据方案，保障性租赁住房主要解决新市民、青年人等群体的住房困难问题，天津户籍在租住区无自有住房和非天津户籍在津正式就业且在租住区无自有住房的均可申请，重点保障环卫、公交、快递、家政等从事基本公共服务的群体。保障性租赁住房分为宿舍型和住宅型，宿舍型人均使用面积不少于5平方米；住宅型以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，可适当配置三居室，建筑面积不超过100平方米。 方案明确，中心城区、滨海新区核心区及各区建成区可以通过城市更新方式，优先利用存量住宅房屋转化为保障性租赁住房。对需求较大的商业商务区可以采取对周边非居住存量房屋改建方式，滨海新区各开发区、相关区国家级和市级产业园区主要利用企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地，以及园区周边的集体经营性建设用地新建保障性租赁住房，就近满足职工居住需求。 对利用存量住宅房屋转化为保障性租赁住房的，在原土地使用年限内维持原供地方式，不补缴土地价款。列入城市更新范围的可享受相关政策，改造提升后的增量房屋和腾空房屋，可作为保障…