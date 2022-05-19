山东恢复跨省团队游及“机票+酒店”业务_山东站_中华网

5月18日， 山东 省文化和旅游厅下发《关于恢复旅行社和在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务的通知》(以下简称《通知》)》，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务。 资料图新华社 《通知》提到，鉴于山东省疫情防控中、高风险区清零，全域均为低风险地区，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务。 各旅行社和在线旅游企业，要加强疫情风险研判，及时掌握旅游目的地和客源地疫情形势，不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队。 要按照“谁组织、谁管理、谁负责”的原则，从严做好游客招徕、组织、接待、游览等环节疫情防控工作，严格查验旅游团队导游、司机、游客48小时核酸检测阴性证明。 要控制旅游团队规模，小团化、分散化组团，提醒游客做好个人防护，让安全出游、绿色出游、文明出游成为行动自觉。 （来源：济南日报记者：刘烨） ( 责任编辑 ：徐鹏程) 关键词：山东 为您推荐 地市要闻 济青中线选址走向确定 经过淄博5个镇 泰安市个人住房公积金贷款首付比例下调 淄博市地方金融监管局深入开展养老领域非法集资专项整治 守护好老年人的养老钱…