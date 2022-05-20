露营“热出圈”！“帐篷经济”折射消费新趋势 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

撑起天幕、支起帐篷、打开折叠桌椅……近年来，露营正从一项小众户外运动，发展成风靡大江南北的休闲活动，成为游客“家门口的诗与远方”。 露营“风潮”起 “3、2、1，茄子。”在浙江省宁波市江北区慈城古县城的“撒野露营”营地，90后杨金秋和两位朋友正对着手机镜头开心自拍。在社交平台上刷到这个位于古县城里的特色露营地后，3个从未体验过露营的小伙伴一拍即合、说走就走，驱车1个小时从邻区赶来。 “露营最近太火了，身边朋友都在分享自己的露营经历，我们也被‘种草’了。”在杨金秋看来，露营早已“热出了圈”，“谁身边都有几个去露营过的朋友，社交媒体上也总能刷到记录露营的帖子，看得人心痒痒。” 营地主理人卢勇平介绍，在不下雨的周末，营地往往早就被预约一空。“作为一个小营地，平日我们每天的营业额能有两三千元，周末能有七八千元，还有效带动了景区的夜经济。”卢勇平说。 疫情虽然阻碍了远途旅行，但居民的休闲需求一直都在。去年9月，卢勇平和团队成员开发了这个营地，在满足新消费需求的同时，也见证了行业的飞速发展。“去年底，宁波全市的露营营地只有9家，而到今年5月，已经超过了50家，客源也从传统的户外爱好者拓展到公司团建…