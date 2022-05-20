【最久可以逗留90天！】韩国6月1日起重新发放短期签证！商务，旅游，疗养，探亲都能申请！

自从开始开放出国后，很多人开始计划去旅行探亲等等，而韩国也宣布6月起重新开始发放短期签证了！ 据 中国报 的报道，韩国法务部周四宣布将于6月1日起对分类为一般国家的外国观光客发放短期签证和电子签证，短期签证可让外国旅客能以商务、旅游、疗养、探亲、参加会议等目的入境韩国，最多可停留90天。 电子签证仅适用团体旅客和优秀人才可在线上申请取得，受到新冠肺炎影响，韩国政府从2020年4月19日起暂时中断该签证申请。 韩国当局曾因应疫情危险程度订出一般国家和注意国家（Level 2）两种分类，并订出签证发放标准，但目前韩国并没有将世界任一国家地区列在注意国家里，因此所有外国观光课都能适用上述签证入境韩国。 终于重新发放短期签证了，要去探亲还是其他活动的都可以提上日程啦！ 点我订阅88razzi Telegram追踪第一手时事新闻！ 写稿也能赚钱！如果你也喜欢写或分享文章，那看这里就对了！透过88razzi的平台，把你的文章分享给更多人看到，还可以赚取外快！想要写稿赚钱就赶快 点击这里 投稿给我们吧！ *部分照片取自网络，内容皆由投稿员归有，若想参考请附加此文的链接。照片或文章如有侵犯版权问题请告…