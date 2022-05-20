携程:湖州文旅惠民活动月启动 “微度假·趣湖州”上线

【品橙旅游】5月19日，“微度假·趣湖州”519中国旅游日暨湖州文旅惠民活动月在湖州长田漾景区正式启动，湖州市委常委、宣传部长申中华，湖州市人大副主任闵云，湖州市人民政府副市长阮叶萍，湖州市政协副主席罗安生等领导参加活动，携程集团CEO孙洁受邀为活动线上致辞。 湖州文旅惠民活动月宣布启动 活动现场发布了“微度假·趣湖州”的“最”系列产品，包括自驾游线路、玩水项目等常规产品，以及露营营地、夜间好去处、网红咖啡等符合年轻人趣味的创新产品。并向非公企业、外卖骑手、快递员、环卫工人、医护人员代表赠送湖州文旅惠游卡，以感谢其在疫情期间默默坚守岗位的付出和贡献。 孙洁在致辞中对双方的合作成果给予了充分的肯定。她表示，湖州作为携程集团重要的战略合作伙伴，在合作的三年里不仅取得了骄人的成绩，还开创了多个行业创新之举。并对德清县在上海疫情时期紧急设立专项物资、驰援携程集团之善举表达了衷心的感谢和祝福。“这一举措给了携程极大的精神激励。从业务合作到守望相助，携程与湖州的合作未来更加值得期待。” 值此中国旅游日之际，“微度假·趣湖州”产品专辑也正式上线携程平台，标志着携程集团与湖州市全面战略合作关系在产品深…