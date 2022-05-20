打造日喀则城市旅游新名片 珠峰文创园累计完成投资29.37亿元

日喀则珠峰大剧院。图由珠峰文创园提供 日前，以“如意美庄园 畅享新生活”为主题的日喀则珠峰文化旅游创意产业园区招商引资推介会在拉萨举行。本次推介会共签约3个项目，协议投资总额3.47亿元。同时，记者了解到，截至目前，日喀则珠峰文化旅游创意产业园区已入驻14家企业，累计完成投资29.37亿元，建成了日喀则博物馆、珠峰大剧院、非物质文化遗产展示中心等一批独具日喀则风情的核心项目；引进了一批极具文旅特色的企业项目，极大增强了园区发展活力，丰富了园区发展业态。 记者 次吉 加快园区基础设施建设步伐 日喀则珠峰文化旅游创意产业园区位于日喀则市城区西侧，于2017年4月奠基并开工建设，2018年7月获批西藏自治区级文化产业示范园区。占地面积17000余亩，规划面积9975亩，入驻企业14家，累计完成投资29.37亿元。园区总体规划成如意之形带状分布。 近年来，日喀则珠峰文化旅游创意产业园区认真贯彻落实自治区党委、政府关于“加快推进文化旅游产业发展，将日喀则打造成珠峰生态旅游文化圈”要求，按照“起点高、定位准、业态优、特色清、风貌浓”的思路，聚焦“日喀则率先发展文化旅游产业的新地标、对外开放的新窗口…