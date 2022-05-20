2022“中国旅游日”西藏分会场活动举行 多点打卡 “云”推介西藏旅游资源

云藏文化体验空间工作人员现场手工制作藏香。 5月19日，由自治区旅游发展厅主办、拉萨市旅游发展局协办的2022年“中国旅游日”西藏分会场活动在拉萨罗布林卡景区举行。据悉，本次活动内容包括“本地游”活动启动、“5·19专项旅游协会研学旅游产品”发布、“地球友好旅行”行动计划环保倡议及“畅游西藏”主题推介、“拉萨城市地名考”主题展览及旅游创意市集。 5月19日，2022年“中国旅游日”西藏分会场活动在祥和的藏式舞蹈中拉开序幕。在从严从紧做好疫情防控工作的前提下，主办方围绕“感悟中华文化，享受美好旅程”活动主题，发出“畅游天上西藏，保护碧水蓝天”的邀请，精心组织开展了“本地游”促市活动启动仪式、“5·19专项旅游协会研学旅游产品”发布、“地球友好旅行”行动计划环保倡议以及“拉萨城市考古游”“文化创意艺术游”主题推介、特色歌舞表演等涵盖旅游休闲、文化互动、环保出行等多种内容的主题活动。精彩纷呈的旅游主题活动，为广大市民、游客献上了一场文旅盛宴。 记者在活动现场看到，旅游创意市集人气颇高。藏香、唐卡、纯手工制作的牦牛元素的玩偶、羊毛制成的包和笔袋、绘有西藏元素的杯子等独具西藏特色的文创产品吸引了…