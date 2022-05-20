因情施策筑堡垒 织牢织密“防疫网”——车墩镇高桥村以党建引领疫情防控工作 2022-05-20 10:14:17 来源: 上海市松江区人民政府 所有进村的物资都严格进行消杀。 辖区总人口1万余人，其中工业园区、公寓宿舍占了九成，对于地处车墩镇集镇与工业区周边的高桥村而言，本轮疫情让村里的防控压力骤增。面对复杂严峻的疫情防控形势，高桥村党总支因情施策，积极发动党员干部和社区志愿者排摸人员信息底数、协助开展核酸检测采样、解决社区民生需求，筑牢基层防疫堡垒。 以少对多连轴转 李国权是车墩镇工业开发公司第一联合支部书记，自3月25日起，他便主动报名驻扎在高桥村，和四名组员一同负责高桥村基地、松闵路商铺、新加路企业和公寓等地共计2300余人的防疫工作。从组织开展核酸采样、搬运物资，到送医配药、巡逻商铺，大大小小的任务都落在了他们的肩上。“我们24小时待命。”李国权告诉记者，每当半夜有紧急情况，他都会毫不犹豫地爬起来，“跟病毒赛跑，慢不得。” 组织核酸检测采样时，李国权偶尔也会遇到居民的不理解，向他发泄情绪、诉说不满，但李国权都一一倾听、安抚。“居民情绪有波动我能理解，我能做的就是想办法帮他们解决…