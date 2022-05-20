旅游 安逸走四川，自驾游长宁_TOM旅游

5月18日至19日，第十届四川国际自驾游交易博览会暨2022年“中国旅游日”四川省分会场活动在宜宾市长宁县双河镇举行。本届博览会由四川省文化和旅游厅、宜宾市人民政府主办，长宁县人民政府、翠屏区人民政府、宜宾市文化广播电视和旅游局、宜宾市“两海”示范区管委会承办。 本届博览会通过开展“1+4”系列活动，“1”即开幕式，“4”即自驾游营地开营仪式、自驾游装备展、2022年“中国旅游日”宜宾市非遗和文创产品展、长宁竹生态隧道巡游四大配套活动，将“感悟中华文化 享受美好旅程 畅游安逸四川 漫步酒都宜宾”和“安逸走四川·自驾游长宁”两大主题有机结合，通过丰富的线下体验活动和线上直播等形式展现自驾游的多样魅力。 开幕式上，启动了“百名导游带您云游四川”，2022年“中国旅游日”四川惠民政策集中发布，天府旅游名导和三家媒体记者代表生动讲解四川文旅精品 自驾游线路 ，还有长宁特色文旅推介及精彩的竹文化特色文艺节目引爆全场。同时，自驾游装备展、开幕式等活动环节将“科技”与“旅游”相融合，“宜宾造”凯翼汽车闪耀“自博会”，极限越野改装车、山地自行车等装备引人瞩目。文创形象“海哥哥竹妹妹”首次亮相。2022…