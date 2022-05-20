[贵州安顺：专家学者论道文化旅游赋能乡村振兴 旅游 大众新闻网—大众生活报官网] 中国网 5月20日讯 5月18日，由贵州省教育厅主办，安顺学院、贵州省高校乡村振兴研究中心承办的2022年“文化旅游赋能乡村振兴”全国高端学术论坛在安顺学院举行。来自全国文化旅游领域政、产、学、研界的专家学者，齐聚线上线下，共论“文化旅游大提质”“乡村振兴开新局”等课题。 在美丽乡村建设评价国家标准专家审查组组长、原农业部美丽乡村创建办公室主任魏玉栋看来，乡村文旅产业能够有效促进一二三产业融合。他表示，农文旅融合赋能乡村振兴，需要准确理解乡村农文旅“融合”的内涵、本质。要始终坚持以农为基、以文为魂、以旅为体理念，突出乡村个性、体现乡村价值。同时要紧盯乡村振兴重点领域，开发乡村旅游产品、塑造良好品牌、推出更多文化味更浓的优质产品。积极打造“以文促旅，以旅兴农，农文旅互惠共赢”的乡村振兴模式。 农民日报社三农发展研究中心主任、主任记者高杨针对“振兴主体不突出”“产权不明晰”“金融基础设施条件较差”“农业农村授信难度大”“金融监管难”“融资渠道窄”等痛点，提出“切实发挥金融支持乡村休闲旅游业发展的作用”观点。他…