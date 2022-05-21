广州保障性租赁住房“扩容”：支持旅馆、厂房等改建_新浪科技_新浪网

本报记者 陈婷 赵毅 深圳报道 日前，广州市规划和自然资源局网站发布关于公开征求《广州市规划和自然资源局广州市住房和城乡建设局关于推进非居住存量房屋改建保障性租赁住房工作的通知（征求意见稿）》（以下简称“《通知》”）意见的公告。 根据《通知》，此次所提及的“非居住存量房屋”是指《通知》实施前已建成的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等合法房屋，并同时明确，改建需要遵循相应规定。相较于广州此前推动商业、商务办公等存量用房改造租赁住房工作，此次的工作内容拟扩大允许改建的房屋类型。 5月18日，广州市规划和自然资源局方面接受《中国经营报》记者采访时表示，《通知》是为了贯彻落实相关政策文件要求，切实推进上述非居住存量房屋改建为保障性租赁住房工作而草拟的。该局在此项工作中主要配合广州市住房和城乡建设局（以下简称“广州住建局”）制定《通知》，以及在联合会审中配合提供改建项目的规划核查情况和意见。 另外，广州市规划和自然资源局方面告诉记者，广州的保障性租赁住房工作由广州住建局牵头开展。对此，记者致函广州住建局方面，截至发稿，该局未予以进一步回应。 按建筑面积6%完善配套 5月11日，广州市规划和自…