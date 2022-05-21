ST凯撒股价腰斩后涨停 政策利好提振旅游业信心凯撒疫情旅游_新浪科技_新浪网

本报记者 殷高峰 李乔宇 连续经历8个跌停后，ST凯撒行情突变。5月20日，ST凯撒高开后震荡，在10点6分左右放量封至涨停，直至收盘，最终报收5.6元/股。但与4月13日的高点13.38元/股相比，跌幅仍达58.15%；若按涨停前一交易日的收盘价5.33元/股计算，本轮跌幅高达60.16%。 5月5日，凯撒旅业被实施风险警示并停牌，证券简称变更为“ST凯撒”。5月6日复盘后，ST凯撒股价跌停，随后又连收7个跌停。5月18日，ST凯撒股价最低跌至5.22元/股，创近7年来新低。 ST凯撒在5月20日的股价表现并非孤例。同花顺数据显示，当日，景点及旅游板块指数涨逾2%，在21只旅游概念股中，有19只股价上涨。其中，*ST西域大涨10.34%，大连圣亚（涨10%）、ST凯撒（涨5.07%）报收涨停。 旅游业在风险中求变 受疫情反复的影响，作为出境游旅行社巨头的ST凯撒被实施风险警示，难免有些令人唏嘘。在出境游何时恢复尚不明朗的背景下，ST凯撒面临的经营困局也在市场预料之中。 中国社会科学院财经战略研究院教授魏翔对《证券日报》表示，疫情对旅游产业链企业带来沉重的打击，只有足够大、足够专的企业…