河北：城区一律不得再新建自建房 农村新建自建房不得超过三层

农村危房完成改造。资料图 长城网·冀云客户端讯（记者 张晓明 郭洪杰）记者从河北省住房和城乡建设厅获悉，从5月中旬持续到8月下旬，河北省组织开展自建房安全专项整治百日攻坚行动，坚决整治安全隐患，遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。 此次行动坚持全面摸底与重点排查相结合，聚焦酒吧、网吧、饭店、旅馆、农家乐等人员密集的经营性自建房，包括生产、经营、居住功能混杂的自建房和用于出租的自建房，特别是三层以上、涉及10人以上出租经营、群租牟利、违规改建扩建的房屋，在城中村、城乡结合部、拆迁安置区、工业园区、学校周边、医院附近等重点区域开展全覆盖、拉网式大排查，做到不落一户、不漏一房。 在整治存量隐患的同时严控增量，城区一律不得再新建自建房；农村新建自建房不得超过三层，且要有专业机构指导；农村自建房确需搞经营的，须根据用途报相关行业主管部门严格审批。 对排查评估发现的存在坍塌风险和重大火灾风险的自建房，第一时间清人、停业、封房，明确危险区域，设置警示标识，确保不住人、不营业、不使用。对未按照要求执行的，各地将依法采取强制措施。 同时，按照先急后缓的原则进行分类整治，对威胁公共安全且违法…