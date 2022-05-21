每经14点丨黑龙江：旅行社和在线旅游企业可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务；加拿大已发现10例儿童急性重型肝炎病例 每经网

每经编辑 陈鹏程 1丨黑龙江：旅行社和在线旅游企业可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 每经AI快讯，黑龙江省文化和旅游厅消息，根据国务院联防联控机制有关规定，经专家综合研判，哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部决定，自2022年5月21日2时起，将哈尔滨市宾县宾州镇金穗小区调整为低风险地区。自调整之时起，黑龙江省全域均为低风险地区，按照文化和旅游部《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南》（第三版）要求，旅行社和在线旅游企业可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。（央视新闻） 2丨加拿大已发现10例儿童急性重型肝炎病例 每经AI快讯，加拿大公共卫生署当地时间5月20日宣布，在最近6个月中，加拿大已经发现10个儿童急性重型肝炎患者。他们都不是由已知的病毒感染引发疾病的，因此不属于甲、乙、丙、戊型肝炎中的任何一种。加拿大公共卫生署表示，这10个病例散布在多个省份，患儿年龄均在1岁至13岁之间。他们是在2021年12月3日至2022年4月23日期间发病住院的，其中2人需要肝移植。(央视新闻) 3丨俄媒称奥地利开设俄天然气卢布结算账户 每经AI快讯，5月20日，据俄罗斯电视台网站报道，奥地利…