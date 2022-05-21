[黑龙江恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动] e公司讯，黑龙江省文化和旅游厅官网21日发布《关于恢复旅行社和在线旅游企业经营跨省团队旅游及机票+酒店业务的公告》，自2022年5月21日2时起，将哈尔滨市宾县宾州镇金穗小区调整为低风险地区。自调整之时起，黑龙江省全域均为低风险地区，旅行社和在线旅游企业可恢复经营跨省团队旅游及机票+酒店业务。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://www.cjz.vip/278335561.html 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h….