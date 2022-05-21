[黑龙江恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务-新闻频道-和讯网] 中新经纬5月21日电 黑龙江省文化和 旅游 厅官网21日发布《关于恢复旅行社和在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的公告》(下称公告)，恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 公告称，根据国务院联防联控机制有关规定，经专家综合研判，哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部决定，自2022年5月21日2时起，将哈尔滨市宾县宾州镇金穗小区调整为低风险地区。自调整之时起，黑龙江省全域均为低风险地区，按照文化和旅游部《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南》(第三版)要求，旅行社和在线旅游企业可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 此前，黑龙江省文化和旅游厅于1月27日发布《关于暂停经营跨省团队旅游业务和涉疫情风险地区人员排查工作的通知》称，1月25日，该省绥芬河及东宁市在边境地区核酸检查中发现13例阳性感染者。26日，绥芬河市多处调整为中风险地区，疫情防控形势严峻复杂。即日起，结合疫情中高风险地区管理措施，立即暂停省内旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 据“黑龙江发布”微信号通报，2022年5月20…