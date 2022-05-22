云南丽江旅游业——求变克难 蓄力前行大研古城丽江旅游业丽江市旅行社丽江古城_手机网易网

5月5日，时值立夏。 一场冷空气的侵袭给云南省 丽江 市带来历史同期少见的“五月寒”。不过，让更多丽江市民感到寒意的是，疫情反复之下，丽江 旅游业 正从前几年的一片红火降至冰点。 古城小桥流水，烟柳婆娑，在开满鲜花的小巷不经意抬头，玉龙雪山白雪皑皑，巍然屹立。绝佳的风景和古老的纳西文化是丽江旅游招牌，也是无数人心中的诗和远方。多年来，丽江市通过文旅融合发展，逐步把旅游业打造成了丽江重要的支柱产业。如今，疫情带来了前所未有的困难，如何在逆境中生存下去，成为丽江旅游人的当务之急。 “疫情带来了冲击，对于行业来说要咬紧牙关撑下去，为后疫情时代旅游转型升级做好准备，希望是有的，信心不能丢。”丽江市旅游协会会长王化新说。 困境中坚守 作为丽江的地标， 大研古城 是许多游客来到丽江的打卡地。5月初，古城的街巷略显空荡，因为游客少，营业的店铺里生意冷清，曾经熙熙攘攘的古城如今变得门可罗雀。 “疫情对丽江旅游的影响确实蛮大的，我们做客栈的就感觉非常明显。”赵成说。 赵成是丽江大研古城客栈经营者协会会长，同时他自己也经营着一家名为蓝月溪谷的客栈。他介绍，随着自驾游、小众游兴起，很多游客来到丽江后为了追求…