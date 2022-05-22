Sala Bang Pa-In 酒店 / Department of ARCHITECTURE ArchDaily

建筑被降低尺度，彻底与环境中的当地民居相融合，与森林的树杈交相掩映，以集群的方式进行组织，位置不断变化，拥有不同的建筑高度。 建筑群落的屋顶轮廓线与周边村落保持一致。然而这些别墅的空间品质依然是现代的。别墅居住空间被设计得仿佛悬浮在自然之中，一侧完全打开并与河流连接，另一个开口完全打开朝向对面的小庭院。酒店客房设置了一个特殊的飘窗，作为一个能让人依偎蜷伏的舒适小空间，同时也与远处的乡村运河景观相连接。 从主岛前来的宾客首先穿过木质高跷建筑下凉爽的大堂空间，正如人们在传统泰国房子的生活空间中所感受到的欢迎那样。在周边环境和一般的泰国乡村景观之中，房屋和乡村常常是充满色彩的——红、蓝、绿、黄、粉等等。藏在村庄中的大堂建筑被渲染成红色，以与色彩斑斓的环境使用同一种语言。 桥梁作为大堂的延伸，将人们从运河的一侧引导到主要的度假村一侧，同时也延续了红的颜色。这座红桥，尽管从颜色上看起来“截然不同”，但实际上“融入”了色彩缤纷的村落环境之中，将新建筑与当地基调与文化“桥接”起来。穿过红色的步行桥，跨过运河来到度假村，人们会踏上一个到达平台，以一棵保存良好的大型雨林树种标记为进入点。 度假村的主要聚…