东城区新增病例情况与风险点位公布！涉及医院、饭店、超市

5月22日，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第342场新闻发布会上东城区副区长孙扬通报：5月21日15时至22日15时，东城区新增新冠肺炎病毒感染者7名，其中，5名是在管控人员中发现，2名是在社会面筛查中发现，目前均已转入定点医疗机构。具体病例情况与风险点位如下： 一、病例基本情况 感染者1-3：为同一家庭成员的母女和一婴幼儿，住东城区建国门街道东总布社区顶银胡同13号。一人工作地为朝阳区东三环南路甲52号C座15层，另两人为其女儿和母亲。5月20日作为涉东方广场病例密接人员集中隔离，21日晚两人核酸检测结果阳性、22日一人核酸检测结果阳性。感染者4：住东城区北新桥街道后永康胡同6号，工作地为东方广场。5月20日作为密接人员集中隔离，21日晚核酸检测结果阳性。感染者5：住东城区安定门街道钟库胡同12号，个体装修工人，无固定办公地点。5月20日作为外区病例密接人员集中隔离，22日核酸检测结果阳性。感染者6：住东城区东华门街道南河沿大街23号，签约单位为蓝盾保安公司，工作地点两处：东城区南河沿大街23号传达室、朝内南小街439号茂达商社，另外私下在东方广场C1楼平台层分控室工作。最近一次…