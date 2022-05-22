北京南新园近5000居民为何突然要集中隔离？官方释疑朝阳区酒店医疗

5月20日，北京朝阳南新园小区居民陆续转运，进行集中隔离。目前，朝阳区已有57家酒店接收该小区居民，并为特殊人群安排同住照料。 21日傍晚，记者来到南新园小区西门。多辆大巴车在路边等候，陆续有居民拉着行李箱走出小区，在门口登记基本信息后，登上大巴车。 已足不出户多日，为什么突然要进行集中隔离？ 南新园疫情防控指挥部医疗保障组负责人郭向晖介绍，小区自5月12日划为封控区，此后已陆续出现26例新冠确诊病例，分布在8个楼。“ 本次疫情传播速度快，隐匿性强。根据政策，每出现一例新冠核酸检测阳性者，小区的封控时间就要重新计算，持续延长。”郭向晖说，为了让居民的生活尽快回归正常，经过疾控专家研判，对居民进行7天集中隔离观察。 此次转运工作相当艰巨。“ 共有4979名居民要进行转运，共有7支团队210名工作人员进驻小区，进行沟通劝导，逐家逐户做工作。 特别要感谢南新园小区居民的理解和支持，现在已有4300多人抵达隔离酒店，整个工作的进展比较顺利。”南新园疫情防控指挥部综合组负责人王伍介绍。 服务保障工作非常精细。比如，家里的水电气热是否安全，哪户家庭有特殊就医需求，工作人员都会逐户确认。对于有宠物…