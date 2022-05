市疾控中心日前发布新版《新冠肺炎流行期间北京市等级旅游景区防控指引》,景区严禁接待体温异常、健康码异常及无48小时内核酸阴性证明游客,室内景点每2小时必须通风30分钟以上。 等级旅游景区要对游客接待量进行总量控制、限量管理,接待游客量不得超过每日最大承载量的50%,防止游客聚集。游客预约时须提供48小时内核酸检测阴性证明。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a