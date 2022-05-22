露营走红说明了什么野餐露营装备旅行旅游

受新冠肺炎疫情影响，人们跨省游、出境游等长途旅行受限，取而代之的是周边游、微旅行等概念。这其中，露营迎来了前所未有的热度，既满足了消费者亲近自然放松身心的需求，又让艰难谋生的从业者看到了机遇。露营会是旅游业逆势发展的一扇窗吗？露营行业是好的商业选择吗？ 数据显示，近期全国野餐用品、吊床类产品、帐篷（垫子）类等户外露营产品购买量成倍增长，露营相关企业也如雨后春笋般涌现。线上各类露营产品销售火爆，线下露营场所营地难订，让人感慨露营潜力不可小觑。市场规模陡增让许多商家跃跃欲试，希望能在风口分一杯羹。但事实上，乘风而上并不容易。 露营走红首先带动了相关装备的销售。面对快速增长的市场需求，不少企业进入露营装备生产销售领域，让在国内尚属小众的户外装备生产行业“人声鼎沸”。相伴而来的是客观存在的产能、材料供应不足等制约，以及设计抄袭、低价竞争等行业乱象。 还有不少商家看中了露营场地经营生意。当前，我国露营市场仍属初级阶段，大部分消费者仍没有花钱去专业露营场地的消费习惯，且目前营地同质化严重，影响了产品复购率。如果要做连锁营地或打造精品营地，则涉及拿地、规划设计以及后续经营运维等一系列投入，这对很多…